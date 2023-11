Abel Ferreira aposta na força mental do Palmeiras para ir em busca de mais um título brasileiro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/11/2023 - 9:50 Para compartilhar:

A vitória sobre o Athletico-PR, por 1 a 0, sábado à noite, deixou o Palmeiras com os mesmos 59 pontos do líder Botafogo, mas com dois jogos disputados a mais no Campeonato Brasileiro. Mas o técnico Abel Ferreira confia na força mental da equipe alviverde para buscar o título nacional nas últimas rodadas.

“Vai (pesar a questão psicológica), porque é assim que funciona. Quem já ganhou títulos, pontos corridos, sabe como funciona. Agora, não sei quem vai ganhar no fim. O Grêmio também está chegando, tem o Bragantino. O Botafogo ainda é o que está em melhores condições, se for ver pelas probabilidades. Eu também já disse: o Botafogo realmente tinha uma vantagem para poder perder ali ou aqui. E continua tendo essa vantagem. Mas vamos fazer nosso jogo”, afirmou o treinador, em entrevista coletiva na Arena Barueri.

Confiante com a arrancada do time, principalmente após a virada histórica sobre o Botafogo, em pleno Engenhão, por 4 a 3, na semana passada, Abel falou com a autoridade de quem ganhou muitas taças em três anos à frente da equipe. “É um mês que vai exigir muito o lado mental de todas as equipes do G-4. Vai exigir de todos uma força mental muito grande. No fim, quando chegar a ultima jornada, vamos ver o que vai acontecer.”

Além do lado mental, o técnico palmeirense também alerta para a atenção que deve ser dada à parte física neste final de temporada. “A quantidade de jogos que tem seguidos, não há milagres. Claro que tem a ver com o lado físico. Viemos de uma série de jogos, dois dias, dois dias, viagens. Mas já falamos muito sobre isso. Sempre foi assim, vai continuar a ser. Quem não gostar, muda-se. É assim que tem que ser. Se pergunta se eu gosto, não, não gosto. Acho que é insano. Para todos. Profissionais, jogadores, árbitros.”

O Palmeiras volta a campo na quarta-feira, às 20 horas, no Maracanã, quando terá o Flamengo como adversário. Em mais uma disputa direta pelos primeiros lugares no Campeonato Brasileiro.

