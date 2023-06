Abel Ferreira anuncia que vai deixar o Palmeiras após fim do contrato; entenda

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/06/2023 - 8:57 Compartilhe

O reinado de Abel Ferreira frente ao comando do Palmeiras parece estar com os dias contados. No último domingo (25), após o Verdão ser derrotado pelo Botafogo na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o português admitiu que vai deixar o comando do Alviverde ao término de seu contrato, ou seja, no fim de 2024.

Em entrevista coletiva após a partida, Abel afirmou que vai cumprir seu vínculo com o Palmeiras, que se encerra no fim de 2024, e depois vai realizar uma pausa na carreira para descansar.

“Eu tenho contrato até 2024 e, quando eu cheguei aqui, quando renovei, tinha uma intenção, que era ir até o final do meu contrato. Essa é a minha intenção. E tenho, como já disse, um plano e vou fazê-lo. Pode ser de duas maneiras: mandarem-me embora, o que é o mais comum no futebol, pode acontecer da presidente ter que mandar embora e faz parte do jogo, ou, quando chegar em 2024, eu fazer a minha pausa merecida”, declarou o treinador.

“Porque meus pais merecem. O que o filho do Telê escreveu me faz refletir. Porque é verdade o que ele disse. É muito intenso. São muitos jogos. Vocês [jornalistas] são exigentes. A imprensa por aqui [Brasil] é uma imprensa pesada”, acrescentou Abel Ferreira.

A fala de Renê Santana, filho do ilustre Telê Santana, citada por Abel, foi realizada durante uma entrevista ao site ‘Nosso Palestra’.

Na ocasião, Renê enviou um recado para Abel Ferreira, que costuma ficar irritado com a equipe de arbitragem na maioria dos jogos. Segundo o filho de Telê, o estresse por erros não vale a pena.

“Quero deixar um recado para o Abel. Gostaria que esse Abel inconformado, contestador da arbitragem, se preocupasse mais ainda do que já se preocupa. Todos os 90 minutos serão assim, com erros de arbitragem”, começou Renê.

“Gostaria que o Abel se preocupasse com o estresse que isso causa. Eu não quero que isso acabe com um talento tão grandioso pro nosso futebol. Não quero que mate um talento. Estresse mata, vide a história do Telê. Desejo muita saúde ao Abel. Erros de arbitragem não podem estragar o futebol”, completou.

