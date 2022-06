Abel Ferreira analisa rendimento do Palmeiras no ano: ‘Não sei quando vamos quebrar’ O técnico português ainda comentou sobre os problemas de calendário

Neste domingo (12), o Palmeiras foi até o Paraná e ganhou do Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, por 2 a 0. Os gols de Dudu e Rony levaram a equipe paulista para a liderança da competição. Além disso, o triunfo palmeirense quebrou um tabu de 25 anos sem vitórias contra o Coxa, no Couto Pereira. Abel Ferreira, após o apito final da partida, concedeu uma entrevista e falou sobre o limite do Palmeiras de 2022.





— Não sei quando vamos quebrar, todas equipes quebram ao longo da época. Nós fomos obrigados a entrar muito forte no início do ano. O que posso dizer é o que eu digo aos jogadores. Nossa obrigação é dar o nosso melhor para fazer o melhor que pudermos em cada jogo — disse o treinador.

Abel, ainda tratando sobre este assunto, comentou sobre a postura que os atletas devem ter e falou sobre o papel que possui quando os resultados não acontecerem conforme o esperado.

— É verdade que as coisas têm que correr bem, mas temos que estar preparados, porque a qualquer momento isso pode mudar. Nossa função é alertar os jogadores para que eles entendam que cada jogo tem que fazer tudo que puder para ganhar. Quando não ganhar o jogo, estarei aqui para assumir essas responsabilidades da derrota — declarou o comandante do Palmeiras.

Quando questionado sobre o planejamento dos próximos confrontos e o calendário apertado do futebol brasileiro, o técnico português relata sobre a dificuldade que isso gera.

— Penso sobre o jogo de hoje, é uma coisa de cada vez, não consigo vislumbrar o que vai acontecer nesses próximos jogos. O que eu posso dizer é que nós vamos jogar sobrecarregados e os nossos adversários vão jogar sobrecarregados. Depois dizem que na Europa são mais competitivos que no Brasil, isso é tudo mentira — concluiu Abel.

O próximo jogo do Palmeiras será contra o Atlético-Go, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

