Abel Ferreira admite falta de criatividade do Palmeiras e lamenta ‘pontos perdidos’

O grande volume do Palmeiras no clássico com o Corinthians não foi suficiente para fazer com que o time alviverde saísse vencedor neste domingo, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Brasileirão. Para o técnico Abel Ferreira, faltou criatividade para sua equipe no empate sem gols. E isso custou, na sua avaliação, a perda de dois pontos na tabela.

“Tivemos um domínio muito grande sobre o jogo e muitos chutes, muitos de fora da área. Uma equipe que defende tão baixo, temos que arriscar de fora. A sensação é de que perdemos dois pontos hoje. Tivemos um bom volume de jogo, mas faltou um pouco de criatividade. Independentemente da distância para o primeiro colocado, já falei o que penso sobre essa distância e sobre esse adversário, a sensação é de que perdemos dois pontos aqui. Pelo volume e pelas estatísticas, se tivesse que ter um vencedor, seríamos nós”, disse o treinador.

No clássico, Abel fez mudanças na equipe tardiamente. Já sabendo que poderia ser criticado, o treinador do Palmeiras admitiu a falha e explicou as mudanças realizadas. O atacante Endrick, que entrou já nos minutos finais, fez uma grande partida e por muito pouco não definiu o clássico.

“A primeira foi para refrescar o (Gabriel) Menino. Vi que ele deu um chute de fora da área e reclamou um pouco do adutor. Ele tinha tido um problema no adutor, portanto decidi pela substituição. A segunda foi para dar frescor ao lado direito com o Breno. Assim a frio, se calhar poderia ter feito as outras substituições mais cedo. Poderia ter ajudado os jogadores mais cedo. Endrick entrou bem e tivemos a grande oportunidade do jogo”, afirmou.

Abel revelou ainda que usará a Data Fifa para recuperar alguns jogadores. “Feliz ou infelizmente, temos quatro jogadores nas seleções. Ríos, Piquerez, Veiga e Gómez. Lado bom e lado ruim. Temos que recuperar os jogadores. Menino e Rony jogaram com problema hoje. Zé tem tido queixas. Temos que manter os processos, melhorar as questões ofensivas”, disse.

Com a paralisação para os jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, o Palmeiras voltará a campo apenas no dia 15 de setembro, às 21h30, no Allianz Parque, pela 23ª rodada. O time alviverde é o vice-líder do Brasileirão, com 41 pontos, dez atrás do líder Botafogo.

