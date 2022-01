Abel evita falar em ‘elenco titular’ e diz que no Palmeiras jogam os 11 melhores

É bem verdade que o Palmeiras não usou força total para encarar o São Bernardo neste sábado, pela 2ª rodada do Paulistão. O técnico Abel Ferreira defendeu do elenco alviverde como um todo e disse que, mesmo com o Mundial de Clubes batendo à porta, quem vai a campo é quem está melhor preparado.

“Eles não têm falta de entrosamento. Eles treinam todos juntos todos os dias”, disse o treinador quando questionado sobre uma possível falta de comunicação entre os atletas que atuaram no 1 a 1 no ABC. “É verdade que nos dois primeiros jogos nós optamos por um time. Trocamos porque acreditamos no elenco que temos, acreditamos nos jogadores que estão ao nosso dispor.”

O técnico não teve ao seu dispor nome como Gustavo Gómez, Weverton e Dudu. Para ele, mesmo com o fato do Palmeiras sair atrás no placar e perder um pênalti, o saldo é positivo. E o que é preciso ser aprimorado, será. “Acho que a galera que entrou hoje, entrou bem. Os primeiros 30 minutos foram muito bons. Criamos oportunidades de fazer gols, tivemos um pênalti… Cometemos alguns erros na primeira parte que facilmente podemos corrigir.”

Por mais que a base do time seja de conhecimento de cada torcedor, Abel evitou em falar em equipe definida para Abu Dabi. Mas, reconheceu discrepância entre alguns jogadores neste início de temporada. “A verdade é que nem todos chegaram no mesmo nível. Tem jogadores que chegaram em muito boas condições, outros jogadores que chegaram em condições “mais leves”. Portanto, isso agora é trabalhar isso da melhor forma.”

“Damos oportunidades a todos os jogadores para poderem competir. Já os disse: quanto mais competitivos formos internamente, mais preparados estaremos para competir com nossos adversários. E todos têm a oportunidade de mostrar o quanto querem fazer parte, o quanto querem lutar por um lugar entre os 11”, completou.

O Palmeiras ainda tem mais um compromisso pelo Paulistão antes da disputa do Mundial. A equipe alviverde encara o Água Santa, na próxima terça-feira, no Allianz Parque. Então, no dia 8 de fevereiro, faz sua estreia na principal meta do ano. O rival sairá do duelo entre Al Ahly e Monterrey

ATUESTA E JAILSON APROVADOS – Questionado sobre as atuações de Atuesta e Jailson, o treinador se mostrou bastante satisfeito. “No jogo há muita coisa positiva. Vimos o Jailson com uma vontade tremenda. Às vezes as pessoas perguntam porque jogam uns ou os outros, e isso tem muito a ver com a mentalidade de cada um.”

“Os jogadores que querem jogar têm de mostrar e falar dentro das quatro linhas. É dentro das quatro linhas que os jogadores, nos treinos e nos jogos, e nestes jogos têm de demonstrar o quanto querem jogar de início”, explicou Abel. “Hoje, falamos do Atuesta, falamos do Jailson, são jogadores que brincam pouco e treinam muito. É isso que nós temos de fazer. Temos de ser sérios, temos de ser profissionais, maduros.”

