Abel escala Inter com Caio Vidal no lugar de Marcos Guilherme no duelo com Sport

O empate sem gols com o Athletico-PR na última rodada fez o técnico Abel Braga mudar o time do Internacional para o duelo desta quarta-feira, no Beira-Rio, diante do Sport, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador vai apostar na velocidade e habilidade de Caio Vidal no lugar de Marcos Guilherme na tentativa de furar o bloqueio defensivo que deverá ser utilizado pelo time pernambucano. Outras duas alterações estão previstas.

Após cumprir suspensão diante do Athletico-PR, o capitão Rodrigo Dourado volta ao time no lugar de Rodrigo Lindoso, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Também fora da partida pelo mesmo motivo, o lateral-esquerdo Moisés será substituído por Uendel.

Vice-artilheiro do Brasileirão, com 16 gols, ao lado de Marinho (Santos) e um gol atrás de Claudinho (Red Bull Bragantino), Thiago Galhardo deve ficar no banco de reservas. O meia-atacante, reintegrado após o fracasso de sua transferência para o Al-Hilal, não joga desde 10 de janeiro por causa de uma lesão muscular na panturrilha esquerda.

O provável time do Inter tem: Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Praxedes e Caio Vidal; Yuri Alberto.

O Inter é o líder do Campeonato Brasileiro, com 66 pontos, um a mais que o Flamengo, que jogou 35 vezes contra 34 dos gaúchos.

