Abel erra na escalação, corrige com Nathan e Fluminense esboça melhora antes de maratona em fevereiro Tricolor fez um primeiro tempo ruim, mas entrada de jogadores do banco mudou a história da partida em Volta Redonda, contra o Madureira

Se fosse só pelo primeiro tempo, o torcedor do Fluminense poderia começar a ficar preocupado com o início da temporada. Com Luiz Henrique, mas sem Nathan, o técnico Abel Braga perdeu quase totalmente o pouco poder de criação mostrado na estreia e quase se complicou. Após o intervalo, o meia entrou e fez a roda girar. Jhon Arias, depois de bela jogada de Willian Bigode, garantiu a primeira vitória tricolor, por 1 a 0 sobre o Madureira, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

A decisão por manter o que foi dito após a derrota para o Bangu e escalar Luiz Henrique entre os titulares se mostrou acertada. Diante de um time que precisava de Yago Felipe para criar, o jovem atacante foi o que mais tentou. O volante, inclusive, precisou se aproximar demais da área e, apesar de ter certa qualidade na movimentação, pecou nas tomadas de decisão, escancarando a necessidade de um meia de criação.

Nos primeiros 45 minutos, o Fluminense foi um cemitério de ideias. Willian Bigode parecia perdido no posicionamento, Fred mal participou e André errou lances que não costuma fazer. Felipe Melo, pelo menos, se recuperou da estreia ruim, mas fez com que o jovem volante revelação do último Brasileirão perdesse uma de suas virtudes: a saída de bola para ligação entre ataque e defesa, função que agora é do jogador de 38 anos. A dinâmica dos dois ainda necessita ajustes.

– Cada jogo é uma surpresa. O Madureira no tempo técnico saiu do 4-2-3-1 para três zagueiros, com jogadores de lado acompanhando, laterais extremamente ofensivos. O Yago vinha fazendo um jogo bom, mas pegou um amarelo, e no segundo tempo o Madureira ia buscar o contra-ataque. Uma falta tática poderia pegar o segundo amarelo. O Nathan entrou bem. Nós tivemos certa dificuldade, mas gostei dos três atacantes – analisou Abel após o jogo.

O segundo tempo foi longe do ideal que o torcedor espera de uma equipe tão reforçada durante a janela de transferências, mas já pode começar a dar certa esperança. A entrada de Nathan no lugar de Yago Felipe já mudou a dinâmica do time, que chegou com perigo pelo menos três vezes. Willian também pareceu se sentir mais confortável e Luiz Henrique recebeu os passes com mais qualidade.

Mas foi Jhon Arias, que ficou fora até dos relacionados na estreia, quem decidiu o jogo. No primeiro toque na bola, o colombiano marcou seu segundo gol com a camisa do Fluminense. Fica de negativo na etapa final apenas a pressão sofrida pelo Tricolor, que abriu mão de jogar nos minutos finais e poderia ter visto o recuo custar caro.

MARATONA PELA FRENTE

Com os dois primeiros jogos após a pré-temporada, o Fluminense encerra janeiro mirando um mês importantíssimo para os planos de 2022. O elenco folga nesta segunda-feira e se reapresenta na terça visando um fevereiro de maratona em campo e confrontos decisivos. São seis jogos do Campeonato Carioca até o primeiro confronto da segunda fase da Libertadores, dia 22, diante do Millonarios, na Colômbia.

São datas de meio e fins de semana sem um intervalo maior que quatro dias, incluindo dois clássicos, com Flamengo seguido do Botafogo. O duelo pela competição continental, inclusive, pode ter apenas dois dias de preparação. A Ferj ainda não divulgou as datas oficiais, mas o confronto com o Volta Redonda está previsto para 19 ou 20 de fevereiro. O Tricolor viajaria para Bogotá logo em seguida para entrar em campo dia 22.

VEJA AS PRÓXIMAS PARTIDAS:

03/02 (quinta-feira) – Fluminense x Audax, 21h

06/02 (domingo) – Flamengo x Fluminense, 16h

09 ou 10/02 (quarta ou quinta-feira) – Fluminense x Botafogo, a definir

12 ou 13/02 (sábado ou domingo) – Fluminense x Portuguesa, a definir

16 ou 17/02 (quarta ou quinta-feira) – Nova Iguaçu x Fluminense, a definir

19 ou 20/02 (sábado ou domingo) – Fluminense X Volta Redonda, a definir

22/02 (terça-feira) – Millonarios x Fluminense, 21h30

24/02, 25/02 ou 02/03 (quinta, sexta ou quarta-feira) – Fluminense x Vasco, a definir

01/03 (terça-feira) – Fluminense x Millonarios, 21h30

