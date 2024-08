Abel elogia Palmeiras, diz ter ‘orgulho’ do grupo e encara a eliminação de ‘cabeça erguida’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/08/2024 - 1:00 Para compartilhar:

O técnico Abel Ferreira só teve elogios ao time do Palmeiras, apesar da eliminação nas oitavas de final da Copa Libertadores, depois do empate, por 2 a 2 com o Botafogo, nesta quarta-feira, no Allianz Parque.

“Vivo de futebol, mas não vivo só do futebol. Orgulho. Fica mais uma vez a demonstração daquilo que peço aos jogadores. Há três resultados no futebol, há coisas que não controlamos”, disse Abel, em entrevista coletiva.

“Não controlamos a bola bater na trave no último segundo; ou se bateu na mão do Gómez; se no melhor momento sofremos dois gols porque nosso aniversário foi letal e foi melhor de 15 minutos dentro dos 90”, continuou o treinador.

Abel afirmou que a sequência de jogos foi difícil para o Palmeiras. “Disse isso no final aos meus jogadores: mês de agosto difícil, com sorteio difícil, caímos de forma digna contra o Flamengo com todas as vicissitudes que tiveram no jogo. Contra o Botafogo caímos com sentimento de orgulho. Tristes, mas de cabeça erguida.”

Mais uma vez o comandante alviverde destacou que o futebol premia a eficácia de um time. “Fizemos 11 finalizações e eles 3 (no primeiro tempo), no segundo tempo nós 15 e eles 5. Futebol é eficácia e felicidade, isso entra no jogo, não só competência e lado emocional. Para além da qualidade do nosso adversário, nós não fomos felizes, apesar dos três gols e ter um gol anulado. As regras são claras, quando bate na mão antes do marcador fazer o gol, tem que ser anulado. É aceitar, estamos fora da Copa contra o Flamengo, estamos fora da Libertadores contra o Botafogo, agora vamos lutar até o fim pelo objetivo que nos resta neste ano.”