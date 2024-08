Abel elogia Botafogo, aponta fragilidade ofensiva, mas acredita na classificação do Palmeiras

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/08/2024 - 0:50 Para compartilhar:

O técnico Abel Ferreira enumerou elogios ao time do Botafogo, reconheceu que o Palmeiras não teve força ofensiva na derrota desta quarta-feira, no Engenhão, mas ainda acredita na conquista da vaga para as quartas de final da Copa Libertadores.

“Nosso adversário foi melhor nos duelos, na agressividade, na força física, meus centroavantes (Lopez e Rony) não ganharam um duelo com os zagueiros adversários, fiz algumas mudanças, criamos dificuldades, mas a equipe deles é muito forte”, disse o treinador palmeirense em entrevista coletiva.

“Hoje eles foram melhores, mas na nossa casa será diferente. Agora o esperamos no Allianz Parque”, afirmou o treinador palmeirense, que também criticou a arbitragem.

“Eu tinha avisados aos jogadores que o árbitro na Libertadores deixa o jogo seguir. Este tipo de jogo os árbitros deixam fluir”, afirmou Abel Ferreira.