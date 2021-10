Abel elogia atuação do Palmeiras e agradece à torcida: ‘Foi determinante para ganharmos’ Treinador destacou o apoio dos torcedores como fator fundamental para a virada do Verdão

O Palmeiras venceu o Sport em casa, pelo Brasileirão e conquistou mais três pontos sob o comando de Abel Ferreira. Depois da partida, o treinador comentou sobre a atuação da equipe e destacou o apoio incondicional dos torcedores presentes no Allianz Parque durante os 90 minutos.

– Toda influência (no resultado). Digo isso para a câmera! Toda! Eu já disse isso antes… Falei que essa torcida ganha jogos. É verdade. E é um sossego para mim porque sei que eles vão entregar tudo em campo. A torcida cobra – afirmou.

A arena alviverde registrou nesta noite (25) o maior público desde a volta da torcida, com mais de 13 mil torcedores. Apesar da fama de “corneta”, os palmeirenses foram elogiados pelo técnico do Verdão, que voltou a apontar a importância do apoio para a virada no placar.

– Sempre dizem que a torcida do Palmeiras é chata, é amendoim, e não sei o que… Até agora, só tenho coisas boas a dizer. Agradecer de coração o apoio, mesmo depois do gol. A torcida foi determinante para ganharmos esse jogo! – declarou.

E MAIS:

Por fim, Abel também ponderou sobre o domínio do Palmeiras sobre o adversário e parabenizou os jogadores pelo desempenho para além dos três pontos.

– Fizemos 36 finalizações no jogo, o que mostra muito a agressividade da equipe. E contradiz alguns que querem catalogar nossa equipe como um time que só defende. Não. Equipe equilibrada. Jogamos o que o jogo dita. Os jogadores foram perfeitos.

Com o triunfo – terceiro consecutivo -, o Alviverde vai a 49 pontos e assume a segunda colocação do campeonato. O próximo compromisso acontece neste domingo (31) às 16h (horário de Brasília) contra o Grêmio, fora de casa.

E MAIS:

Saiba mais