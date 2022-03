Abel elogia ambiente na Libertadores e destaca sequência de dez vitórias seguidas do Fluminense Tricolor se classificou para a terceira fase da Libertadores ao bater o Millonarios por 2 a 0; treinador ainda falou sobre a relação com Ganso

O Fluminense voltou a vencer o Millonarios, desta vez por 2 a 0, e garantiu a classificação para a terceira fase da Libertadores. A partida em São Januário foi o reencontro do Tricolor com a torcida em partidas da competição continental, já que em 2021 ainda não podia ter público em virtude da pandemia da Covid-19. Após a partida, o técnico Abel Braga exaltou o ambiente no estádio e falou sobre a evolução da equipe ao longo dos 90 minutos no jogo de volta.

– O ambiente em São Januário foi incrível. Eu não esperava um ambiente tão bom, tipo alçapão. O gramado está espetacular, as condições de tudo, vestiário, tudo muito bom. Eu creio que nós hoje tivemos um acerto fundamental, que foi conseguida a vantagem fora de casa. O torcedor às vezes não entende muito, mas há muito tempo não vejo uma equipe tão difícil de ser marcada como a dos caras. E estou falando de coração, comigo não tem conversinha. Um meio-campo que roda demais – afirmou.

– Conversando com os jogadores falamos que esperaríamos eles se atirarem. O primeiro tempo não foi tão legal, mas esse ambiente criado pelo torcedor deu uma sustentação legal para o segundo. Os gols foram de uma plasticidade boa para quem assistiu. Espero que essa vibração continue, a do segundo tempo principalmente. Mas no primeiro teve humildade de reconhecer que naquele momento demos a bola, mas não podíamos dar o domínio para o adversário. Aí que houve certa insegurança. No intervalo a coisa melhorou – completou.

Abel Braga também destacou alguns pontos nos quais a equipe precisa trabalhar. O técnico disse que a jogada ensaiada que resultou no gol de Willian não foi bem executado, mas comemorou o resultado.

– Não gosto de individualizar. Quero continuar com a invencibilidade, está muito bom. Tentamos jogar e só conseguimos lá fora depois da expulsão. Tínhamos essa jogada combinada, não foi muito bem feita, mas de toda maneira ela entrou, aconteceu o resultado e estou muito feliz. O que eu acho que falta conversamos entre nós, vamos resolver, queremos melhorar sempre. Mas ganha dez jogos consecutivos, se não tiver bom não sei quando vai estar – disse o treinador.

Por fim, Abel afastou a possibilidade de um atrito com Ganso e disse que não há diferença de tratamento no vestiário. Ele ainda o elogiou afirmou que o camisa 10 será fundamental na temporada.

– A relação é totalmente idêntica à que eu tenho com todos os jogadores. Respeito acima de tudo, exigência é a mesma para tentar trabalhar bem. Ele está inserido em um contexto que vem causando uma agradável surpresa. Não pela qualidade, mas pela dedicação. Hoje é um atleta na concepção da palavra de muito alto nível, que os colegas gostam bastante e apesar de ter sido pouco tempo hoje ele nos ajudou. Espero que continue nessa evolução, cada vez com mais ritmo. Vai se tornar, como é, um jogador fundamental – finalizou.

Agora, o Flu aguarda o vencedor do confronto entre Atlético Nacional (COL) e Olímpia (PAR). Os paraguaios venceram na ida por 3 a 1. A terceira fase está prevista para 8 a 10 de março a ida, já certa para o Rio de Janeiro, e 15 a 17 de março a volta. Antes disso, porém, o Tricolor volta as atenções novamente para o Campeonato Carioca, onde enfrenta o Resende no próximo sábado, às 16h.

