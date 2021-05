Abel é liberado pelo STJD para comandar Palmeiras na estreia do Brasileirão diante do Flamengo O treinador havia sido punido por reclamação desrespeitosa na Supercopa, mas conseguiu efeito suspensivo para enfrentar o Flamengo

O Palmeiras conseguiu a liberação de Abel Ferreira para a estreia do time no Brasileirão, que acontece neste domingo (30), contra o Flamengo. O clube entrou com um recurso na decisão sobre a expulsão da partida válida pela Supercopa do Brasil, também contra a equipe carioca.

>> ATUAÇÕES: Rony precisa de apenas 15 minutos para ser o melhor da goleada do Palmeiras

>> Confira a tabela do Brasileirão 2021 e faça sua simulação



A punição era de apenas um jogo e referia-se a um ato de reclamação desrespeitosa com o árbitro da partida. Como estava prevista para ser cumprida na partida subsequente de um campeonato nacional, seria exatamente diante do Flamengo neste fim de semana.

Contudo, dado o recurso do Alviverde, o tribunal concedeu efeito suspensivo para julgar novamente a decisão. Desta forma, o técnico está temporariamente livre para comandar a equipe em competições organizadas pela CBF. Ainda não há uma data para o novo julgamento da suspensão.

E MAIS:

O treinador ainda não venceu o Rubro-Negro desde que chegou ao Palmeiras, tendo perdido a primeira partida e empatado a segunda, mas sido derrotado nas penalidades. Contudo, esta é somente a primeira vez que Abel viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o adversário, já que nas últimas duas oportunidades os times jogaram em Brasília. No Maracanã, a única partida do português à frente do Alviverde foi contra o Santos na conquista da Libertadores.

Agora, Abel busca repetir o bom início que teve no campeonato nacional da temporada passada, porém iniciando a competição do zero pela primeira vez. Vale lembrar que a estreia do técnico no torneio foi com uma vitória por 1 a 0 sobre o Vasco da Gama em São Januário.

Para começar novamente o Brasileirão com o pé direito, o Palmeiras, de Abel Ferreira, vai a campo às 16h (horário oficial de Brasília) deste domingo (30) diante do Flamengo no Maracanã.

E MAIS:

Veja também