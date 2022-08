Abel ‘defende’ Palmeiras e faz metáfora com laranjas: ‘O que é jogar bem?’

Estadão Conteúdo 14/08/2022 - 8:30 Compartilhe

O Palmeiras tem acumulado números impressionantes na temporada 2022. Líder do Campeonato Brasileiro, com nove pontos para o segundo colocado Corinthians, a equipe também ostenta ótima campanha na Copa Libertadores e ganhou fôlego após eliminar o Atlético-MG nos pênaltis.

No Brasileirão, o Palmeiras é dono do melhor ataque (37 gols), defesa (14 gols sofridos) e o time que mais soma pontos como visitante, 25 pontos, com sete vitórias e quatro empates. O time de Abel Ferreira ainda não perdeu fora de casa e ainda tirou a invencibilidade do rival Corinthians dentro de casa no Campeonato Brasileiro.

Abel Ferreira, porém, prefere manter os pés no chão. O treinador do Palmeiras reforça que a equipe ainda tem um longo caminho a percorrer para conquistar os títulos que almeja: Brasileirão e Libertadores.

“O futebol é feito de vitórias, derrotas, elogios e críticas. O que mais me marcou foi a coragem de vir à casa do adversário e discutir o resultado. Exijo que cada um dê o melhor que pode e deve. Tivemos caráter, personalidade e impusemos nosso jogo. O futebol brasileiro é muito competitivo”, explicou o português.

Ao longo da conversa com a imprensa na Neo Química Arena, Abel Ferreira mostrou irritação com os apontamentos que fazem sobre qual time joga o melhor futebol. Flamengo e Fluminense, muitas vezes, são apontadas como as equipes que melhor jogam no País em detrimento do Palmeiras. O português questionou o que significa jogar bem e usou o ambiente de um supermercado como metáfora para explicar sua visão sobre o tema.

“Qual é a equipe que tem mais gols? Vocês olhem para o lado que quiserem. Para mim, uma equipe que joga bem e bom futebol. Às vezes falam ‘a equipe que joga melhor’. Eu gostaria de saber especificamente o que significa a ‘equipe que joga melhor futebol’. É a que está em primeiro, último, faz mais gols, menos? O que significa jogar Bo futebol? Os números são frutos do trabalho. Para mim, jogar futebol é apresentar bom rendimento. Eu não gosto de ir ao supermercado, comprar laranjas bonitas e depois que as abre, não têm suco. Curiosamente, as que dão mais suco são as de pior casca. Quero rendimento. É isso que quero”, afirmou Abel Ferreira.