Abel defende elenco, exalta postura do Palmeiras e elogia Deyverson: ‘Dá opções’

Sem vários jogadores importantes, entre convocações e lesões, Abel Ferreira está satisfeito com a postura de seus jogadores. O treinador enalteceu a resposta que o Palmeiras deu nesta quarta-feira ao derrotar o Juventude por 3 a 0 em Caxias do Sul. Ele entende que tem em mãos um time muito competitivo, com atletas capazes de jogar em diferentes posições, e que foi reforçado por Deyverson. O atacante marcou um dos gols do triunfo e recebeu muitos elogios do treinador português.

“Sem Danilo Barbosa, Danilo, Patrick, Gómez, Viña, a equipe tem dado sempre uma resposta. É competitiva e tem criado. Isso me enche de esperança. A equipe tem criado. Fizemos gol de bola parada e ataque posicional”, analisou o comandante português. Ele ficou feliz com o desempenho de Deyverson, que, segundo Abel, tem algo fundamental para um atacante: a dedicação.

“O Deyverson tem uma coisa que, pra mim, é obrigatória em qualquer jogador: dar tudo em campo. Correr, lutar e sofrer. E tem uma coisa que os outros atacantes não têm. Ele tem um jogo aéreo fortíssimo e que nos traz mais opções”, opinou o técnico sobre o atleta. Reintegrado ao elenco após dois empréstimos, o atacante anotou o segundo gol na vitória no Alfredo Jaconi, pela quarta rodada do Brasileirão.

“É esse centroavante que aos 44 minutos do segundo tempo, num ataque do adversário, veio fazer uma falta. É o que quero. Que o goleiro seja o primeiro atacante e o atacante seja o primeiro zagueiro. Quando eles percebem isso, é fácil jogar no meu time”, acrescentou.

Abel mais uma vez defendeu o seu elenco das críticas e enalteceu a capacidade que boa parte dos atletas tem de desempenhar mais de uma função. Contra o Juventude, o volante Felipe Melo foi recuado para a zaga após a saída por lesão de Luan e agradou. Zé Rafael, Raphael Veiga e Gabriel Menino são outros jogadores que não jogam em apenas uma posição.

“As pessoas acham que jogadores são máquinas. Eles têm sentimentos. São pais, filhos. Como todos, há momentos que produzimos menos. O importante é ver atitude. O Zé Rafael é campeão nisso. Foi preciso ir de volante e jogou! Jogadores como ele tem sempre lugar comigo”, destacou o animado treinador, que pareceu estar mais leve na coletiva após a partida. Ele disse estar “fechado” com o elenco.

“Não quero saber o que falam do meu time, quero saber como eu e os jogadores trabalham no CT, como eles acreditam neles. Meus jogadores são os melhores do mundo, pois são os meus”.

Além da vitória, um dos motivos que pode ter influenciado o humor de Abel foi o reencontro com Luiz Felipe Scolari, que visitou a delegação no hotel em que ficaram hospedados os atletas em Caxias do Sul antes da partida. Foi o encontro entre os dois técnicos campeões da Libertadores pelo Palmeiras.

“Foi uma emoção, honra, prazer. Falei a admiração e gratidão que tenho por ele. O sexto treinador do mundo com mais títulos. É um grande profissional e grande homem. Uma honra e privilégio estar com ele. É um senhor do futebol mundial!”, descreveu Abel sobre o bate-papo com Felipão, por quem foi convocado para a seleção de Portugal quando o brasileiro era treinado e ele, jogador.

“Minha vida é marcada por gente do Brasil. Fui chamado da segunda divisão pelo (Paulo) Autuori. Convocado para a seleção por um brasileiro. Ganhei meus primeiros títulos no Brasil. Estive com ele em 2008 e estar com ele agora foi uma emoção”.

