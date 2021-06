Abel declara amor ao Palmeiras e explica reunião em campo: ‘Pôr na cabeça que seremos campeões brasileiros’ Treinador fez novo discurso pregando a união no Alviverde e agradeceu a torcida pelo apoio

Depois de semana conturbada no Palmeiras, com direito a reunião do presidente Maurício Galiotte com o elenco e comissão técnica, o Verdão voltou a vencer pelo Brasileirão 2021. Abel Ferreira concedeu entrevista após o triunfo, de virada, diante do Bahia e comentou sobre a partida. O treinador pregou novamente um discurso de união e explicou o motivo de ter reunido os jogadores dentro de campo após o apito final.

E MAIS:

– Disse para colocarem na cabeça que seremos campeões brasileiros! Nós somos Palmeiras! Todos somos um! Torcedores, clube, treinador, jogadores. Ninguém fica para trás. Seja quem for. Sou líder dos jogadores e darei sempre a cara por eles. Cometo erros e não prego ninguém na cruz. Estamos todos no mesmo barco – afirmou.

Na sequência, ele também comentou sobre o esforço da equipe para buscar a vitória até o final do jogo novamente. O português destacou a insistência como lema de vida e ressaltou o sentido de ser torcedor do Verdão.

– É o lema da minha vida. Jamais desistir! É lutar, correr, sofrer, jogar. Foi o que fizemos hoje aqui. Mais um jogo em casa que conseguimos virar. Demonstra coisas que eu gosto muito: acreditar até o fim, capacidade física e capacidade mental! Tivemos que sofrer. E quem é palmeirense sabe. Torcer e vibrar – declarou Abel.

Ao final, o técnico do Alviverde declarou seu amor pelo clube e agradeceu a torcida palmeirense, citando que a exigência faz parte, mas o carinho sempre fará mais diferença.

– Eu sempre digo o que sinto. O Palmeiras é o sonho de qualquer treinador. Digo porque, em termos de estrutura e condições oferecidas. É um clube familiar. A torcida organizada, Mancha Verde, exige de nós e bem. Hoje somos os melhores, amanhã criticam. Faz parte. Eu agradeço a todos os palmeirenses. Já recebi máquinas de café, relógios, livros, flores. E digo para todos: vou dar o melhor de mim – finalizou.

Em busca de sua quinta vitória no Brasileirão, o Palmeiras vai a campo na próxima quarta-feira (30) pela oitava rodada do campeonato nacional contra o Internacional no Beira-Rio às 19h (horário oficial de Brasília).

E MAIS:

Veja também