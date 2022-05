Abel credita à dedicação do elenco a campanha 100% do Palmeiras na Libertadores

A quinta vitória consecutiva e o aproveitamento de 100% na fase de grupos da Copa Libertadores é fruto de muito trabalho e dedicação dos jogadores do Palmeiras. Quem garante isso é o técnico Abel Ferreira, que após a vitória, por 1 a 0, sobre o Emelec, nesta quarta-feira, no Allianz Parque, foi só elogios aos seus comandados.

“Todos somos um em todos os momentos. As pessoas não imaginam o quanto esses jogadores se dedicam. Não estão lá todos os dias treinando com eles. Essa rapaziada dorme mais vezes com os colegas de quarto do que com as mulheres”, disse o treinador, em entrevista coletiva, após a partida.





“Poderíamos ter chegado ao fim do jogo e, se não fosse o Weverton, você próprio ia dizer ‘que jogo ruim que fizeram”. Futebol é isto. É o único esporte que o adversário pode entrar, não dar um chute e ganhar o jogo. Não faltou nada hoje”, continuou Abel.

Autor do gol do jogo e destaque da equipe nas últimas partidas, o que lhe valeu uma convocação para a seleção brasileira, Danilo recebeu elogios particulares por parte do treinador. “Ele tem uma coisa que eu amo no futebol e na vida. É um moleque feliz. É feliz e fora da caixa. Ele encontrou o caminho da bola. Parece que sabe onde a bola vai. Alegria que vai para dentro de campo. Está colhendo o que plantou.”

Abel mostrou-se feliz e confiante na permanência do meio-campista após a janela de transferências do meio, após a declaração feita à ESPN pela presidente Leila Pereira de que o contrato do atleta será renovado. “Estamos juntos nessa decisão. O que ela diz eu assino embaixo. Se ela disse, está dito.”