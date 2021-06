Abel confia em evolução do Palmeiras: ‘O que não nos mata nos torna mais fortes’

A eliminação precoce na Copa do Brasil, torneio do qual o Palmeiras é o atual campeão, servirá para tornar a equipe mais forte para o restante da temporada. Essa é a avaliação do técnico Abel Ferreira, que não escondeu sua frustração pelo revés para o CRB no Allianz Parque, mas confia que seus comandados vão reagir no próximo compromisso contra o arquirrival Corinthians, sábado, pelo Brasileirão.

“Seguramente, cada um de nós irá fazer uma reflexão para voltar mais forte. O que não nos mata nos torna mais fortes. Espero uma resposta positiva no próximo jogo. Resposta de uma equipe que ganhou e que quer continuar a ganhar”, pontua o treinador português, incomodado pela eliminação diante do CRB.

A queda em casa para o time alagoano, que disputa a Série B, se soma a outros três insucessos na temporada: os vices na Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Paulista, nos quais o Palmeiras foi derrotado por Flamengo, Defensa y Justicia e São Paulo, respectivamente.

Com isso, é inevitável que a pressão aumente neste momento, ainda mais às vésperas de um dérbi. “A pressão de quem joga no Palmeiras é diária. Quando não ganha, estamos pressionados. Temos dois dias para recuperar e um bom jogo em casa para dar uma resposta já no sábado. Vamos ter menos jogos. Queríamos ganhar outra vez, mas esse ano a Copa não é para nós. Temos de assumir e é isto que tenho a dizer”, resume Abel.

Fora da Copa do Brasil, o Palmeiras tem o Brasileirão e a Copa Libertadores para disputar. Contra o Corinthians, Gabriel Menino, de volta da seleção olímpica, reforça a equipe. No entanto, Weverton retorna à seleção brasileira para a Copa América e Viña e Gustavo Gómez seguem com Uruguai e Paraguai, respectivamente. Além disso, há outros desfalques importantes entre lesões e casos de covid-19.

