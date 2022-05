Abel compara Brasileirão com ‘maratona’ e minimiza pontuação atual do Palmeiras: ‘É jogo a jogo’ Técnico do Verdão ficou satisfeito com a atuação na vitória por 3 a 0 sobre o Juventude, fora de casa, e opta por não levar em conta a situação do clube na tabela do campeonato

O Palmeiras teve mais uma boa atuação na noite neste sábado, na vitória por 3 a 0 sobre o Juventude, pelo Brasileirão-2022. O resultado, que teve gols de Zé Rafael, Rony e Gabriel Menino, deixou o time com 12 pontos na tabela do campeonato. No entanto, Abel Ferreira prefere não pensar nisso agora e quer focar no “jogo a jogo”.





Em entrevista coletiva após o triunfo pela sétima rodada da competição, o treinador palmeirense elogiou o desempenho da equipe, que para ele segue dando uma boa resposta, mesmo com o alto número de jogos e a quantidade de desfalques por lesão.

– Fomos muito consistentes com e sem bola e os justos vencedores. Disse à imprensa que este campeonato e a temporada seriam um mistério, uma coisa nova. Estamos há quase dois anos neste ritmo e vamos ver. Os jogadores têm correspondido, mas temos muitos lesionados, também. A equipe continua a dar uma boa resposta. Todos juntos são importantes. Preciso deles todos – declarou.

Com os três pontos conquistados, o Palmeiras foi a 12 e se aproximou da pontuação dos líderes, diferentemente do que vinha acontecendo nas primeiras rodadas quando a equipe tropeçou e figurava na “segunda página” da tabela. No entanto, Abel Ferreira prefere não levar em consideração e comparou o Brasileirão com uma “maratona”. Para ele, o que vale é a posição na última rodada.

– Nós sabemos que é uma maratona. Olhar para a classificação agora não nos vale nada. É jogo a jogo. Temos a intenção de lutar pelo título, mas outros também querem. O Botafogo tem bons jogadores, bom treinador, tempo para treinar. Quase todas as outras equipes estão em mais competições. São Paulo está bem, Corinthians, também. O Flamengo… as diferenças de pontos se recuperam rápido, é um gigante que qualquer hora aparece. Temos de fazer nosso caminho e ir somando ponto – afirmou o português.

De acordo com Abel, a ordem aos jogadores é manter a consistência que trouxe o time até aqui, com todas as conquistas e láureas. Assim, somar pontos, seja com vitórias, que é o objetivo, ou com empates.

– Queremos ganhar a cada jogo, mas também empatamos e queremos somar pontos, e ter exibições consistentes em todos os momentos. Digo muitas vezes aos jogadores que o talento nos traz ao Palmeiras, a um clube top, mas o esforço e a consistência nos mantém aqui – concluiu o técnico alviverde.

O Verdão volta a campo na próxima terça-feira, pela Libertadores, para receber o Deportivo Táchira, no Allianz Parque, às 21h30, pela sexta rodada da fase de grupos da competição. Já pelo Brasileirão, o compromissos é no próximo domingo (29), em clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, pela oitava rodada da competição nacional.