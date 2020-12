Abel cita elenco reduzido e afirma: ‘Preocupação com o próximo jogo’ Treinador português não questionou a capacidade técnica dos jogadores, mas citou saídas e lesões para justificar as limitações do grupo em meio a disputa de três competições

Pela primeira vez após a saída de Luxemburgo, o treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, fez comentários relativos às limitações do elenco. Segundo o português, que, diferentemente de seu antecessor, não questionou a capacidade técnica dos jogadores, o plantel palestrino está reduzido, devido à saídas e lesões de atletas do setor de meio campo.

– O problema tem a ver com o elenco extremamente reduzido. Uma boa equipa, já falei várias vezes, temos tido dor de cabeça para compor nosso meio campo. Felipe fora, Ramires saiu. Temos que valorizar que estamos nas três competições. Vamos lutar, quando cheguei disse que nossa preocupação sempre é o próximo jogo.

Desde a chegada do técnico, o Alviverde fechou três contratações, duas defensivas (Kuscevic e Alan Empereur) e uma ofensiva (Breno Lopes). Sendo assim, com a perda de dois atletas e sem chegadas, Abel Ferreira conta com poucas opções de meias no elenco.

O Palmeiras entra em campo novamente na próxima quarta-feira (23), às 21h30 (horário de Brasília), contra o América-MG, pela primeira partida da semifinal da Copa do Brasil.

