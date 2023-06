Abel Braga será auxiliar de técnico sub-20 do Vasco diante do Cuiabá no Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/06/2023 - 15:04 Compartilhe

Abel Braga confirmou a aposentadoria como técnico no fim de junho de 2022. Nesta segunda-feira, um ano após dar adeus aos gramados, ele estará de volta na direção de um jogo, como auxiliar de William Batista, comandante do sub-20 do Vasco e que terá a missão de recuperar a equipe diante do Cuiabá, em São Januário.

Depois de confiar que Maurício Barbieri iniciaria o processo de recuperação da equipe após a parada da Data Fifa, a inesperada derrota por 1 a 0 diante do Goiás acabou pegando a diretoria de surpresa e a demissão do comandante acabou sendo concretizada, mesmo a contragosto de alguns dirigentes.

Barbieri caiu ainda no vestia´rio de São Januário na quinta-feira, mas somente nesta sexta-feira à tarde que a diretoria do Vasco oficializou o desligamento. Além do treinador, saíram seu auxiliar, o chileno Maldonado, e o preparador físico Gustavo Araújo.

“O clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados e deseja sorte na sequência de suas trajetórias”, oficializou o desligamento o Vasco. Sem um substituto na mira, e com medo de investir em nome sem peso, o clube anunciou que William Batista assume de maneira interina.

“Com suporte do diretor técnico Abel Braga, o técnico William Batista, atual treinador do Sub-20 cruzmaltino, assume a equipe profissional de forma interina”, divulgou o Vasco.

Abel Braga vai ajudá-lo com sua experiência, mas também não goza de prestígio entre os torcedores e é um dos alvos da revolta dos vascaínos por causa das contratações e pela campanha ruim no Brasileirão. Com somente seis pontos, o time ocupa a penúltima colocação, na frente somente do Coritiba. O diretor executivo Paulo Bracks e o CEO Luiz Mello são outros nomes alvos dos protestos – São Januário foi apedrejado após derrota para o Goiás.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias