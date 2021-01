Abel Braga fala sobre ‘entrega’ do Inter na briga pelo título Treinador do Colorado dá o recado para o time seguir vivo na briga pelo título nacional

Na noite deste domingo o Internacional mostrou a sua força diante do Goiás e chegou a quarta vitória consecutiva, desempenho que deixou o time vivo na briga pelo título.

Na coletiva de imprensa, o técnico Abel Braga foi questionado sobre a distância de três pontos para o São Paulo e mandou o recado para o elenco.

‘Estamos muito conscientes de que só com essa entrega vão vir resultados. É só o ver o que houve com Flamengo e São Paulo’, afirmou.

Com a vitória dentro de casa, o Internacional chega aos 53 pontos, três a menos que o São Paulo, atual líder. Os dois times se enfrentam no dia 20 de janeiro, no Morumbi.

