Abel assume culpa pela derrota e elogia torcedores do Palmeiras: ‘Essa torcida ganha jogos’ Treinador destacou o apoio dos palmeirenses presentes e ressaltou a importância do público apesar do revés

Após a derrota do Palmeiras para o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão no Allianz Parque, Abel Ferreira assumiu a culpa pelo revés e elogiou a participação da torcida alviverde no estádio. Pela primeira vez em contato com público na arena, o treinador demonstrou gratidão ao apoio dos torcedores.

– Esta torcida ganha jogos. Com um elenco top e com essa torcida a empurrar mesmo com o 3 a 0… É uma torcida que ajuda, isso não tem duvidas. Nos apoiaram até o fim. Depois cobraram por causa do mau resultado. Isso que espero dos torcedores. No final, aplaudem ou vaiam e hoje não merecíamos outra coisa que não vaias – afirmou.

– De positivo, o apoio da torcida durante os noventa minutos, mesmo levando quatro. A prova de que todos somos um – completou.

E MAIS:

O comandante do Verdão também rejeitou culpar os atletas pelo revés apesar dos erros individuais na partida deste sábado. Para ele, a responsabilidade pelo mau momento é inteira dele e, só com união, o time será capaz de superá-la.

– O maior culpado sou eu, sou o treinador. Os erros deles são os meus erros. Assumo a inteira responsabilidade pelos erros que eles cometem. Temos que entender o mau momento, pois poderíamos ter feito um jogo melhor. Precisamos estar todos juntos. Mesmo que o torcedor sinta raiva neste momento, assim como os jogadores – declarou.

O Palmeiras, de Abel, volta a campo na próxima terça-feira (21) contra o Bahia, em busca de uma recuperação no Brasileirão. O duelo acontece às 21h (horário de Brasília) na Arena Fonte Nova, em Salvador.

E MAIS:

Saiba mais