Abel aponta pouca eficiência do Palmeiras e reclama da rodada após Data Fifa: ‘Não acho justo’

Depois de perder a primeira partida no Brasileirão de 2023, o técnico Abel Ferreira soube ponderar o que aconteceu na derrota para o Bahia. Para o treinador, o revés aconteceu por conta da falta de efetividade da equipe paulista nas finalizações, mas também comentou a falta dos quatro jogadores que não atuaram em razão da Data Fifa.

“Na minha opinião, o que faltou foi a eficiência na hora de fazer o gol. Criamos muito para marcar pelo menos um gol antes do nosso adversário. Uma hora iríamos perder e foi hoje. Não parece justo que não se pare de competir na Data Fifa. É justo que os atletas sejam chamados, mas não é justo que quem pague o salário sofra. Não acho justo que quando um time volte a jogar ele não tenha todos os jogadores disponíveis por conta das seleções. Mas hoje não fomos efetivos”, disse o treinador

Na partida desta quarta-feira, Abel Ferreira não contou com Weverton, Raphael Veiga e Rony, que defenderam a seleção brasileira, e Piquerez, que esteve com a seleção uruguaia na última Data Fifa. Apesar de lamentar as ausências, Abel deixou claro que o Palmeiras errou muito nas definições e isso foi primordial para que o resultado fosse negativo.

“Hoje (mesmo com os desfalques) tivemos os mesmos processos, comportamentos, movimentos, mas não fomos efetivos. Tivemos quatro ou cinco oportunidades de marcar e não conseguimos. Perdemos chances com Endrick, Dudu, López e outras”, afirmou o treinador.

FALTA DE UMA IMAGEM CLARA

Na coletiva após a partida, Abel Ferreira também relembrou de um lance polêmico da partida. No fim do primeiro tempo, Artur finalizou da direita da área, a bola passou por baixo do goleiro e Marcos Felipe se recuperou e evitou o gol segurando a bola em cima da linha do gol.

Na transmissão da partida, as duas câmeras não conseguiram uma imagem clara que provasse que o gol não aconteceu e, por conta disso, a definição do campo se manteve. Ao falar do lance, Abel foi direto em seu pedido.

“A única coisa que eu peço é que quem comanda aprenda com os erros para poder melhorar. Não é bom não ter uma imagem clara que prove que entrou ou não, para que fique claro para todos. O VAR tem que vir para ajudare deixar tudo claro”, disse Abel.

