Abel aponta falta de pontaria do Palmeiras na derrota para o Grêmio: ‘Não fomos eficientes’

Mais calmo, depois de abandonar o banco de reservas pouco antes do final da partida, em Porto Alegre, na derrota para o Grêmio, por 1 a 0, o técnico Abel Ferreira, em entrevista coletiva, disse que não foi uma noite favorável ao Palmeiras.

“Hoje era dia de a bola não entrar. Criamos o suficiente para sair daqui com outro resultado, fizemos tudo e acho que nos primeiros dez minutos entramos longe das marcações que tínhamos definido, a partir disso o jogo foi todo nosso. Não ganhamos porque não fomos eficientes. É dar parabéns para o Grêmio por ter sido eficiente e ganhado o jogo”, afirmou o técnico.

Abel não acredita que a derrota para o Grêmio no Brasileirão possa atrapalhar o desempenho do time no primeiro duelo da semifinal da Libertadores, frente ao Boca Juniors, mesmo porque o treinador viu o time com boa produção ofensiva.

“Não foi por falta de volume, intensidade, a bola bateu na trave e não quis entrar. Tivemos uma transição do Rony, entre outros, o volume foi grande para a pouco eficácia. Foram 18 arremates, mas o futebol é feito de eficácia e nesse quesito nosso adversário foi melhor. Chutou metade das vezes que nós e venceu a partida”, disse Abel.

Com a derrota, o Palmeiras permanece com 44 pontos, sete atrás do Botafogo, que joga nesta sexta-feira, contra o Corinthians, na Neo Química Arena. O time de Abel Ferreira volta a campo dia 28, contra o Boca, pela Libertadores.

