Abel aponta desgaste físico e ausências no elenco como motivos para sequência negativa do Palmeiras Treinador lamentou mais duas lesões no plantel e comentou a respeito do empate com o Bahia

O Palmeiras segue sem vencer no Brasileirão e, após o empate com o Bahia nesta terça-feira (12), Abel Ferreira explicou porque o time vem enfrentando tanta dificuldade em campo. Segundo o treinador, o desgaste físico e as ausências no plantel são fatores que tem comprometido a atuação do time.

– Vou responder de forma simples e clara. Quando o Palmeiras tem todo o elenco todo disponível, somos muito fortes e competitivos. Mas não podemos fechar os olhos para a realidade. Foram mais duas lesões. Nós temos um dos melhores elencos do Brasil quando estamos todos e já mostramos Eu confio neles e eles confiam em mim – declarou.

Essa é a sétima partida consecutiva sem vitória e a quinta considerando apenas o Brasileirão. O fato de o elenco do Palmeiras não estar completo, tal qual referido por Abel, deve-se ao fato de que Weverton, Gómez e Piquerez estão com suas respectivas seleções. Além disso, Kuscevic e Gabriel Menino somaram-se a Mayke, Marcos Rocha e Danilo, fora por lesão.

Em relação a isso, o comandante alviverde voltou a criticar a quantidade de jogos no calendário do futebol brasileiro, que, para ele, compromete a capacidade física dos atletas.

– Faltou capacidade física. O Jorge, por exemplo, voltando de lesão. Os rapazes mais uma vez tentaram e se esforçaram. É desumano o que fazem com o jogador aqui. Ficamos sem mais dois jogadores hoje… É insana a quantidade de jogos… Enfim, vamos ver como acabamos o campeonato com a quantidade de jogos que temos – afirmou.

Com a volta do trio convocado para as Eliminatórias, o Verdão volta a campo no próximo domingo (17) às 16h (horário de Brasília), contra o Internacional no Allianz Parque, pela vigésima sétima rodada do Brasileirão.

