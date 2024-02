Abear: Apoiamos criação do comitê para debater a qualidade dos serviços do transporte aéreo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/02/2024 - 18:46 Para compartilhar:

A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) divulgou nota em que afirma apoiar a criação do comitê técnico proposto pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) para debater a qualidade dos serviços do transporte aéreo comercial.

“Em reunião realizada nesta quarta-feira, 7, a Abear reforçou a disposição do setor para ampliação do diálogo com a secretaria e apoia medidas que fortaleçam a resolução de conflitos por vias administrativas, como os canais de atendimento das empresas aéreas e a plataforma Consumidor.gov”, afirma a nota.

A entidade destacou também a importância da inclusão da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) no comitê para “potencializar esforços e alinhar iniciativas”. Na reunião desta quarta, a Senacon não convidou a Anac, porque o objetivo, segundo a pasta, era “dialogar primeiro com as companhias”.

De janeiro até dezembro de 2023, foram contabilizadas cerca de 73 mil reclamações contra as três maiores empresas aéreas brasileiras, Latam, Gol e Azul por meio do Consumidor.Gov. No acumulado desde 2019, quando a plataforma passou a fazer os registros, são 430 mil reclamações.

A primeira reunião do conselho está marcada para o dia 29 deste mês. Depois disso, serão pelo menos 60 dias de discussão para que se alcance um plano de ações. “O que se tenta é resolver as questões previamente à judicialização”, disse o titular da Senacon, Wadih Damous. Segundo o secretário, há questões que podem ser otimizadas. “Em muitos casos o que falta é comunicação com os passageiros, explicar o porquê de ter atrasado”, exemplificou.

