Abdel Fattah al Sisi é reeleito para comandar Egito até 2030

CAIRO, 18 DEZ (ANSA) – Por Domitilla Conte – Em meio a uma crescente crise econômica, com a guerra em Gaza na porta e acusações de violações dos direitos humanos, Abdel Fattah al-Sisi, ex-general do exército e presidente do Egito desde 2014, foi reeleito para um terceiro mandato com uma avalanche de votos, como amplamente previsto: quase 40 milhões de um total de 67 milhões de eleitores aptos, equivalente a 89,6%, com uma participação recorde de 66,8%.

Ele liderará o Egito por mais seis anos, até 2030. As eleições estavam originalmente programadas para abril de 2024, mas Sisi decidiu antecipá-las para garantir o máximo apoio em um momento de decisões difíceis.

As porcentagens dos oponentes foram mínimas: Hazem Omar obteve 4,5%, Farid Zahran 4% e Abdel Sanad Yamama apenas 1,9%.

Foram números conquistados ao final de uma campanha praticamente inexistente, com retratos de al-Sisi afixados em todos os lugares, no Cairo e em outras cidades. Portanto, o presidente do Egito decidirá como enfrentar o futuro desafiador do país.

Em seu primeiro discurso à nação após a eleição, Sisi citou a guerra como uma grande preocupação, afirmando que representa muito para a segurança nacional egípcia e para a causa palestina.

Ele destacou que o voto dos egípcios é uma rejeição a essa guerra desumana, embora tenha reiterado sua oposição à entrada de refugiados palestinos.

No entanto, há preocupação entre a população, principalmente devido aos preços que aumentam diariamente, com a inflação atingindo níveis máximos e a desvalorização da moeda atingindo mínimos.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) ainda não concedeu alguns empréstimos já acordados. Açúcar está sendo racionado, e a exportação de alguns produtos, incluindo arroz e cebolas, foi proibida. O endividamento público é enorme.

Mesmo antes da atual crise econômica, cerca de dois terços da população egípcia, quase 106 milhões de habitantes, viviam na pobreza. Sisi elogiou o “heróico cidadão egípcio” que suportou a reforma econômica e seus efeitos, enfrentando crises com firmeza, consciência e sabedoria.

No discurso, ele mencionou o progresso, a ciência, os jovens, as mulheres e os trabalhadores. Também mencionou o exército, ao qual efetivamente nunca deixou de pertencer, colocando seus leais oficiais no comando de importantes ministérios.

Ele se prepara para cumprir seu terceiro e último mandato, de acordo com uma Constituição que ele reformou várias vezes para garantir sua permanência no poder.

Nascido em 19 de novembro de 1954 no Cairo, Sisi formou-se na Academia Militar Egípcia em 1977. Estudou no Reino Unido e nos Estados Unidos, tornando-se chefe da inteligência militar sob Hosni Mubarak.

Após os protestos da Primavera Árabe em 2011, que levaram à queda de Mubarak, foi nomeado ministro da Defesa e comandante-chefe das Forças Armadas por Mohammad Morsi, da organização radical Irmandade Muçulmana Em julho de 2013, Sisi derrubou o poder de Morsi, posteriormente se retirando do exército para concorrer às eleições em 2014 e 2018, vencendo com percentuais próximos a 100%.

Sob seu governo e de seus colaboradores mais próximos, as autoridades silenciaram todas as formas de oposição, com muitos presos políticos, segundo ativistas de direitos humanos, a maioria em exílio. (ANSA).

