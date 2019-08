ABCZ defende pecuária eficiente e sustentável e apoia o MMA na aplicação da lei

São Paulo, 27 – Em nota oficial sobre as atuais polêmicas ambientais em relação às queimadas na Amazônia, a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ) se declarou “defensora de uma pecuária eficiente e sustentável”. Além disso, a maior associação de pecuaristas do País disse que “hipoteca” ao governo federal e, “especialmente” ao Ministério do Meio Ambiente, na pessoa do ministro Ricardo Salles, “todo o apoio” no esforço necessário para fazer valer a lei, “punindo exemplarmente aqueles que praticarem qualquer ato ilegal”.

Na nota, a ABCZ diz ainda que a entidade “trabalha forte” para a preservação do meio ambiente por intermédio de diversos projetos e assessorias técnicas a campo. “Nossos associados são orientados para o exercício das atividades agropecuárias com responsabilidade e respeito à legislação e à natureza.”

A associação também elogiou a legislação ambiental brasileira, que é “sintonizada com as mais avançadas práticas de sustentabilidade”. “Leis estas capazes de punir quem atua contra o sistema e amparar os projetos agrícolas e pecuários sérios e responsáveis e que trazem desenvolvimento a todo nosso País.”

Na avaliação da ABCZ, o atual governo vem implementando esforços na busca da rigorosa aplicação da legislação. “E, assim, coibindo abusos, sejam eles praticados por agentes públicos ou privados, o que, realmente, deve ser feito com muito rigor.”

Ainda para a entidade, “o trabalho consciente, sério e responsável de uma maioria – indiscutível – de produtores rurais dentro das porteiras não pode ser manchado, da mesma forma que uma minoria não pode continuar causando danos ao nosso Brasil”.

get_the_ID():991579