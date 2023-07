ABC vence duelo direto contra o Avaí e continua na luta para deixar lanterna da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/07/2023 - 19:12 Compartilhe

Mesmo jogando fora de casa, o ABC conseguiu voltar a vencer depois de seis jogos de jejum na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o time potiguar venceu o Avaí por 2 a 0, em um duelo direto entre dois times que estão na zona de rebaixamento, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. Júnior Todinho e Fábio Lima fizeram os gols do duelo, um em cada tempo.

Com os três pontos, o ABC chegou aos 10 e continua na lanterna, mas diminuiu a diferença para o penúltimo colocado, que é justamente o Avaí, que vem em 19º, com 11 pontos. O jejum de vitórias do time catarinense já dura dez rodadas.

Apesar de atuar longe de casa, o ABC dominou o primeiro tempo e quase abriu o placar aos 13 minutos. Depois de um escanteio cobrado na área, Afonso cabeceou e mandou a bola na trave. Minutos depois, aos 37, Júnior Todinho conseguiu deixar o time potiguar em vantagem ao bater cruzado na saída do goleiro.

Na volta do intervalo, o Avaí até tentou reagir, mas foi o ABC que voltou a balançar as redes. Aos 24, Wallace lançou Fábio Lima na área, que deixou um marcador para trás e fez. Nos minutos finais, o duelo seguiu movimentado, mas o ABC venceu mesmo por 2 a 0.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, para a disputa da 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Logo às 15h30, o ABC recebe o Criciúma, no estádio Frasqueirão, em Natal. Mais tarde, às 17h, o Avaí encara a Ponte Preta, na Ressacada.

FICHA TÉCNICA:

AVAÍ 0 X 2 ABC

AVAÍ – Alexander; Igor, Roberto, Felipe Silva e Felipinho (Dentinho); Jean Cléber (Igor Dutra), Eduardo, Rafael Gava (Gustavo Santos) e Andrey (Gustavo Modesto); Waguininho e Patiño (Vitinho). Técnico: Gustavo Morínigo.

ABC – Simão; Alemão (Habraão), Afonso, Richardson e Gedeílson; Ramon (Jean Patrick), Wallace (Welligton Reis) e Thonny Anderson; Júnior Todinho (Lucas Tocantins), Fábio Lima (Wallyson) e Matheus Anjos. Técnico: Allan Aal.

GOLS – Júnior Todinho, aos 37 minutos do primeiro tempo. Fábio Lima, aos 24 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Felipinho, Jean Cléber e Rafael Gava (Avaí); Jean Patrick, Ramon e Wellington Reis (ABC).

ÁRBITRO – Matheus Delgado Candançan (SP).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).

