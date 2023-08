ABC tem gol anulado e fica no 0 a 0 com Botafogo-SP na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/08/2023 - 22:21 Compartilhe

O ABC chegou a dez jogos sem saber o que é vencer ao ficar no empate sem gols com o Botafogo nesta segunda-feira, no estádio Santa Cruz, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time potiguar até chegou a marcar, mas o gol de Maycon Douglas acabou sendo anulado pela arbitragem.

Com o resultado, o ABC continua na lanterna, com apenas 15 pontos, 11 atrás da Chapecoense, o primeiro clube fora da zona de rebaixamento. O Botafogo é o 12º, com 34, e conheceu o seu sexto tropeço consecutivo.

Botafogo e ABC fizeram um primeiro tempo morno, com poucas oportunidades de gol. O time paulista começou melhor e por muito pouco não abriu o placar. Aos 14 minutos, Pedro Rodrigues cruzou na cabeça de Márcio Silva, que mandou no travessão.

O ABC foi crescendo com o passar do tempo e chegou a ter mais posse de bola do que o adversário. A superioridade quase transformou em gol aos 41 minutos. Romário arriscou de fora da área e carimbou o travessão.

O panorama não mudou no segundo tempo. Os times continuaram com dificuldade na criação e pouco ameaçaram. As melhores chances aconteceram apenas no final. Aos 32, Ivonei pegou a sobra e exigiu grande defesa do goleiro Michael, que salvou o ABC.

O time potiguar respondeu aos 41 minutos, no último bom lance da partida. Maycon Douglas foi acionado na esquerda e tocou por cobertura para o gol, mas a arbitragem assinalou impedimento, anulou o lance e decretou a igualdade.

Na próxima rodada, o ABC enfrenta o Sampaio Corrêa no sábado, às 17h, no Frasqueirão, em Natal (RN). No domingo, às 18h, o Botafogo recebe o Sport, no Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 X 0 ABC

BOTAFOGO – Matheus Albino; Thássio (Ericson), Diogo Silva, Márcio Silva e Patrick Brey; Tárik, Pedro Rodrigues (Edson Carioca), Guilherme Madruga, Osman (Ivonei) e Jean Victor (Lucas Cardoso); Edson Cariús (Gustavo Xuxa). Técnico: Marcelo Chamusca.

ABC – Michel; Alex Silva, Geovane Henrique, Fabrício e Romário; Wellington Reis, Nathan (Wallace) e Matheus Anjos (Renan Bressan); Fábio Lima (Maycon Douglas), Paulo Sérgio e Anderson Cordeiro (Evandro). Técnico: Allan Aal.

CARTÕES AMARELOS – Anderson Cordeiro e Nathan (ABC).

ÁRBITRO – Thayslane de Melo Costa (SE).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

