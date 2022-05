ABC-RN bate Atlético-CE e tem os mesmos 13 pontos do líder Mirassol na Série C

O equilíbrio continua prevalecendo na Série C do Campeonato Brasileiro, tanto nos resultados quanto na classificação. A sétima rodada foi aberta neste sábado com três jogos, nos quais os três times vencedores marcaram apenas um gol.

A vitória mais importante foi a do ABC-RN, que foi até a cidade de Pacajus, no Ceará, e bateu o Atlético-CE, por 1 a 0, chegando aos 13 pontos, na vice-liderança. O Mirassol lidera com os mesmos 13 pontos e um jogo a menos, entrando em campo no domingo cedo, em casa diante do lanterna Altos-PI. A derrota deixou o Atlético-CE com quatro pontos, em 19º lugar. O gol da vitória foi de Gustavo Franca, de cabeça, aos 31 minutos do segundo tempo.





Na Arena Castelão, em Fortaleza, o Ferroviário-CE venceu o Botafogo-SP com um gol de Bruninho, de cabeça, aos 38 minutos da etapa final. A vitória deixou os cearenses em quarto lugar, com 12 pontos. O Botafogo caiu para a nona posição, com 10 pontos.

Em Pelotas(RS), o Brasil perdeu para o Figueirense por 1 a 0, com gol do goleiro Wilson, cobrando pênalti, aos 33 minutos da etapa final. Também com 12 pontos, o Figueirense é quinto colocado, enquanto o Brasil-RS é o 15º, com seis pontos.

A sétima rodada conta com mais cinco jogos no domingo, um na segunda-feira e um na quarta-feira. Dentre estes duelos, o maior destaque fica para o Mirassol-SP, que tenta manter a liderança em um confronto diante do Altos-PI, no interior paulista.

Nesta temporada, o regulamento da Série C está diferente. Os 20 participantes disputam turno único, com os oito melhores avançando à segunda fase, enquanto os quatro últimos sendo rebaixados à Série D.

Confira os jogos da 7ª rodada da Série C:

SÁBADO

Ferroviário-CE 1 x 0 Botafogo-SP

Atlético-CE 0 x 1 ABC-RN

Brasil-RS 0 x 1 Figueirense-SC

DOMINGO

11h – Mirassol-SP x Altos-PI

16h – Manaus-AM x São José-RS

17h – Vitória-BA x Confiança-SE

18h – Aparecidense-GO x Floresta-CE

19h – Paysandu-PA x Volta Redonda-RJ

SEGUNDA-FEIRA

20h – Ypiranga-RS x Remo-PA

QUARTA-FEIRA

20h – Botafogo-PB x Campinense-PB