ABC e Londrina empatam em duelo direto entre os lanternas da Série B

Apesar de ter dominado boa parte da partida, o ABC não conseguiu voltar a vencer após cinco jogos de jejum para sair da lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o time potiguar ficou no empate sem gols com o Londrina, na Arena das Dunas, em Natal (RN), em um duelo que reuniu os dois piores times da competição.

Ambas as equipes não irão sair das posições que começaram a rodada. Com 15 pontos, o Londrina é 19º colocado. O ABC vem logo abaixo, em 20º e último lugar, com 13 pontos.

A partida fez jus ao duelo entre os dois piores times da tabela e o primeiro tempo foi muito aquém do que os torcedores imaginavam. Nos primeiros 45 minutos de jogo, apenas duas jogadas de perigo movimentaram o confronto, ambos nos minutos finais da primeira etapa, pelos lados do ABC.

No segundo tempo, a qualidade da partida melhorou um pouco, mas foi o ABC quem continuou ditando as principais jogadas ofensivas. Aos 11 minutos, Renan Bressan cruzou pela direita e Evandro cabeceou forte, mas Neneca conseguiu espalmar. Aos 30, foi a vez de Gedeilson parar em boa defesa do goleiro do Londrina.

Nos minutos finais, os dois times foram para o tudo ou nada em busca do desempate, mas sem sucesso.

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira (2), às 21h30, para a disputa da 21ª rodada da Série B. O ABC visita o Vitória, no estádio Barradão, em Salvador (BA). Já o Londrina recebe a Chapecoense no Estádio do Café, no interior do Paraná.

FICHA TÉCNICA:

ABC 0 X 0 LONDRINA

ABC – Welligton (Matheus Rafundini); Alex Silva, Genílson, Habraão e Romário; Wallace, Ramon e Renan Bressan (Jean Martim); Wallyson, Paulo Sérgio e Evandro (Maycon Leite). Técnico: Allan Aal.

LONDRINA – Neneca; Ezequiel, Gabriel, Rafael Vaz e Marcos Pedro; João Paulo, Moisés Gaúcho (Rodrigo) e Higor Leite (Ariel); Paulinho Moccelin, Zé Vitor (Lucas Coelho) e Peu (Clinton). Técnico: Eduardo Souza.

ÁRBITRO – Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

CARTÕES AMARELOS – Alex Silva e Maycon Douglas (ABC); Ezequiel, Rafael Vaz e Higor Leite (Londrina).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Arena das Dunas, em Natal (RN).

