ABC e Botafogo-SP vencem fora e confirmam vagas na 2.ª fase da Série C

ABC-RN e Botafogo-SP garantiram suas vagas na segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro neste sábado, quando foram disputados quatro jogos da 18.ª rodada, a penúltima da primeira fase. A dupla faz companhia a Mirassol e Paysandu, que já estavam garantidos. Esta rodada importante vai ter cinco jogos domingo e outro na segunda-feira.

Num jogo emocionante, no Estádio Frasqueirão, em Natal (RN), o ABC venceu o São José-RS por 3 a 2, saltando para a terceira posição, com 31 pontos. Também está classificado. De outro lado, o time gaúcho deve ficar fora do G-8 ao término da rodada.

No meio da tarde, o Botafogo-SP venceu por 2 a 0 o Atlético-CE mesmo jogando no Estádio Domingão, na cidade cearense de Horizonte. Os gols foram de Fillipe Soutto e Matheus Carvalho, um em cada tempo. A vitória deixou o time paulista com 29 pontos. O time do Ceará segue em situação delicada, com 19 pontos, em 17.º lugar, dentro da zona de rebaixamento.

O Botafogo-SP até pode ser alcançado em pontos por Remo-PA e Aparecidense-GO, ambos com 25 pontos, mas como eles se enfrentam neste domingo, um deles vai ficar para trás. Se houver empate no jogo de domingo, os dois vão aos 26 pontos e poderão até chegar aos 29 pontos, porém, estão em desvantagem no número de vitórias: 9 a 7.

Com sua vaga garantida, o Paysandu confirmou seu favoritismo e venceu por 3 a 0 o Altos-PI, no estádio Lindolfo Monteiro. Agora o time paraense tem os mesmos 33 pontos do Mirassol, que lidera por ter vantagem no número de vitórias: 10 a 9. O Altos, com 21 pontos, em 14.º lugar, ainda corre risco de ser rebaixado.

O Ypiranga-RS manteve suas chances de classificação ao atropelar o Manaus, por 5 a 0, em Erechim (RS). Com 25 pontos, é o 10.º colocado e pode ainda chegar ao G-8, desde que vença o Ferroviário-CE na última rodada e conte com tropeços de alguns concorrentes diretos.

Mais cinco jogos serão disputados no domingo e um na segunda-feira. Com a classificação garantida para a segunda fase, o Mirassol quer se reabilitar diante do forte time do Vitória, em casa, no estádio José Maria de Campos Maia.

MODO DE DISPUTA

Diferente de anos anteriores, a primeira fase da Série C é formada por grupo único com os 20 times, que se enfrentam apenas uma vez. Após 19 rodadas, os oito melhores avançam à segunda fase, enquanto os quatro últimos são rebaixados à Série D.

CONFIRA OS JOGOS DA 18.ª RODADA:

SÁBADO

Atlético-CE 0 x 2 Botafogo-SP

ABC-RN 3 x 2 São José-RS

Ypiranga-RS 5 x 0 Manaus-AM

Altos-PI 0 x 3 Paysandu-PA

DOMINGO

11h – Brasil-RS x Confiança-SE

15h – Floresta-CE x Campinense-PB

17h – Remo-PA x Aparecidense-GO

19h – Mirassol-SP x Vitória-BA

20h – Volta Redonda-RJ x Ferroviário-CE

SEGUNDA-FEIRA

20h – Botafogo-PB x Figueirense-SC