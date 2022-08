ABC derrota Figueirense na abertura da segunda fase da Série C do Brasileiro

Estadão Conteúdo 20/08/2022 - 22:05 Compartilhe

Na abertura da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro, neste sábado, o ABC largou na frente ao vencer o Figueirense por 2 a 1, no estádio Frasqueirão, em Natal. Com a vitória, os potiguares lideram o Grupo C, com três pontos, enquanto os catarinenses estão na lanterna, ainda sem pontuar.

Vitória e Paysandu vão estrear, neste domingo à tarde, no Barradão, em Salvador (BA), pelo mesmo grupo.

O jogo em Natal teve dois tempos bem distintos. No primeiro, só deu ABC, que abriu a vantagem de dois gols. Erick Varão anotou o primeiro, de cabeça, aos 25 minutos. Henan aumentou a contagem aos 33. Mas o Figueirense voltou melhor no segundo tempo, diminuiu com Wilson, de pênalti, aos 19 minutos, e depois tentou de todas as maneiras buscar o empate, sem sucesso.

A segunda rodada vai ser realizada no outro fim de semana. O ABC vai até Belém (PA) para enfrentar o Paysandu, no sábado, dia 27. O Figueirense joga no domingo, contra o Vitória.

Nesta fase, os times jogam entre si em dois turnos, num total de seis jogos. Os dois melhores avançam às semifinais e garantem o acesso para a Série B em 2023. Esta primeira rodada prevê três jogos no domingo.