Abbott chega a acordo para reativar fábrica de fórmula para bebês nos EUA

O grupo americano Abbott entrou em um acordo com a agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos (FDA, na sigla em inglês), nesta segunda-feira (16), para retomar a produção de leite em pó para bebês e aliviar a escassez do produto.





De acordo com um comunicado da farmacêutica, o acordo, formalizado através de um “decreto de consentimento”, estabelece passos para retomar a produção na fábrica do Michigan, que foi interrompida devido a um recall.

“Uma vez que a FDA confirme que os requisitos iniciais para a retomada da produção foram atendidos, a Abbott poderá reiniciá-la na fábrica [do Michigan] dentro de duas semanas”, diz a nota.

No entanto, a empresa alertou que, “a partir do momento em que a Abbott retomar a produção na fábrica, levará de seis a oito semanas até que o produto esteja disponível nas prateleiras”. Enquanto isso, a Abbott seguirá importando leite para bebês de sua fábrica na Irlanda para tentar limitar a escassez nos Estados Unidos.

Os Estados Unidos vivem uma rara falta de leite em pó para bebês que preocupa milhões de famílias.

Inicialmente causada por problemas na cadeia de suprimentos e pela falta de mão de obra provocada pela pandemia, a escassez se agravou em fevereiro com a suspeita de que a fórmula infantil poderia estar relacionada com a morte de dois bebês.

A FDA não encontrou evidências de que as mortes tivessem relação com o produto, mas descobriu “483 irregularidades” na fábrica do Michigan, assinalou a Abbott na sexta-feira, para depois ressaltar que “começou imediatamente a implementar ações corretivas”.

O “decreto de consentimento” para retomar a produção no Michigan, no entanto, também precisa ser revisto por um tribunal federal, depois que o Departamento de Justiça apresentou uma queixa nesta segunda-feira.

Segundo a pasta, a instalação “não cumpriu os regulamentos projetados para garantir a qualidade e a segurança da fórmula infantil, incluindo a proteção contra o risco de contaminação por bactérias”.

“As ações que estamos anunciando hoje ajudarão a aumentar, com segurança, o fornecimento de fórmula infantil para as famílias”, disse o procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, em comunicado.

Por sua vez, Robert Ford, presidente e diretor-executivo da Abbott, disse lamentar a situação.

“Sabemos que milhões de pais e cuidadores dependem de nós e lamentamos profundamente que nosso recall de produtos tenha agravado a falta da fórmula infantil em escala nacional.”