Abbas telefona para Papa para debater problemas em locais santos

CIDADE DO VATICANO, 13 JUL (ANSA) – O presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, telefonou para o papa Francisco na noite desta terça-feira (12) para externar sua preocupação sobre a segurança nos locais considerados santos para cristãos e muçulmanos em Israel, informou a agência de notícias palestinas Wafa.

Abbas afirmou, conforme a agência, que os ataques ocorrem “especialmente, na Igreja do Santo Sepulcro e na mesquita Al-Aqsa” e ainda falou sobre a “expulsão de palestinos de suas casas em Jerusalém e a sabotagem em suas propriedades, além das mortes diárias”. O líder palestino citou o assassinato da jornalista local Shireen Abu Akleh em maio deste ano.

Ainda conforme a Wafa, Abbas questionou sobre os problemas de saúde de Francisco, como o problema no joelho que o impede de caminhar frequentemente, e desejou que “ele continue tendo uma boa saúde”. Os dois ainda debateram sobre a reunião que o líder da ANP terá na próxima sexta-feira (15) com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

O Pontífice teria agradecido pelas preocupações com a sua saúde, dizendo estar bem, e “destacou a importância de prevalecer a paz e a tranquilidade na Terra Santa e em Jerusalém em particular”.

“Ele ainda disse que está muito preocupado com as medidas de Israel em Jerusalém, acrescentando que sente a dor do povo palestino na Terra Santa”, informou.

A Santa Sé não se manifestou oficialmente sobre a conversa entre os dois líderes. A última vez que o Papa havia conversado com Abbas foi em uma visita do palestino ao Vaticano, em novembro de 2021. (ANSA).