Abbas: só haverá paz se mundo reconhecer o Estado palestino

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 28/04/2024 - 13:31 Para compartilhar:

Em reunião do FEM presidente palestino apela por reconhecimento da Palestina, como se fez com Israel. País inimigo estaria se aproveitando do 7 de Outubro para "se vingar", ofensiva contra Rafah seria "maior catástrofe".O presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abbas, conclamou a comunidade internacional a "comprometer-se com suas obrigações", reconhecendo o Estado da Palestina, como modo de pôr fim ao conflito histórico com Israel.

"Faço um apelo a todos os países a reconhecerem o Estado da Palestina, como reconheceram o Estado de Israel", disse em discurso durante reunião extraordinária do Fórum Econômico Mundial (FEM) neste domingo (28/04) em Riad, capital da Arábia Saudita.

O líder recordou que ambas as unidades nacionais "estão sujeitas a uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, porém o mundo reconheceu o Estado de Israel, e não o Estado da Palestina". E só depois desse reconhecimento "poderemos sentar-nos com Israel e negociar as fronteiras, e só então todos poderemos desfrutar de paz plena", enfatizou.

Ofensiva em Rafah seria "maior catástrofe"

No encontro do FEM visando buscar novas propostas de solução para a guerra na Faixa de Gaza, Abbas pediu um cessar-fogo e o ingresso de mais ajuda humanitária sem restrições em Gaza, além de advertir contra o deslocamento da população civil palestina para fora desse território, a fim de "evitar repetir a 'Nakba' de 1948 e de 1967". O termo que significa "catástrofe" em árabe se refere ao êxodo forçado dos palestinos após a criação do Estado israelense.

O presidente palestino afirmou em Riad que Israel teria "aproveitado" os ataques do grupo fundamentalista Hamas em seu território, em 7 de outubro de 2023, para "efetuar represálias desproporcionais" contra Gaza e "vingar-se do povo palestino como um todo".

"O que Israel fará nos próximos dias é invadir a cidade de Rafah, porque todos os palestinos se deslocaram para lá. Basta uma pequena ofensiva para forçar todos a abandonarem a Palestina, e seremos testemunhos da maior catástrofe da história do povo palestino."

Segundo Mahmud Abbas, só Washington teria meios de evitar tal desastre: "Fazemos um apelo aos Estados Unidos para pedir a Israel que detenha a operação em Rafah, pois é o único país capaz de impedir que se cometa esse crime."