Abbas acusa Hamas de prolongar guerra ao não entregar reféns

TEL AVIV, 23 ABR (ANSA) – O presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, pediu nesta quarta-feira (23) ao Hamas para “entregar todos os reféns a Israel” para que as forças do país judeu não tenham mais “desculpas” para atacar a Faixa de Gaza.

“O Hamas deu a desculpa criminosa para [Israel] cometer seus crimes em Gaza, sendo o mais proeminente a manutenção de reféns”, disse Abbas durante um encontro da ANP.

“Sou eu quem está pagando o preço, o nosso povo e não Israel.

Meus irmãos, simplesmente os entreguem”, acrescentou.

Após dois meses de cessar-fogo, Israel rompeu a trégua em 18 de março e voltou a bombardear Gaza. Segundo o governo israelense, o ataque foi ordenado pelo premiê Benjamin Netanyahu e pelo ministro da Defesa, Israel Katz, devido às “repetidas recusas do Hamas em libertar os [58] reféns” e após o grupo fundamentalista islâmico ter “rechaçado todas as propostas” feitas pelos Estados Unidos e pelos mediadores.

No último dia 17 de abril, um alto funcionário do Hamas afirmou que a milícia não aceitará nenhum acordo parcial de cessar-fogo do conflito na Faixa de Gaza.

Khalil al-Hayya, principal negociador do movimento, rejeitou a mais recente proposta feita por Israel para interromper temporariamente as hostilidades no enclave palestino.

“O Hamas não vai aceitar nenhum acordo parcial de cessar-fogo. Eles são usados por Benjamin Netanyahu como cobertura para sua agenda política. Não seremos cúmplices dessa política”, afirmou Al-Hayya.

O membro do Hamas acrescentou que o grupo busca um “acordo abrangente” em troca do fim do conflito em Gaza. (ANSA).