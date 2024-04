ABB tem queda de 13% no lucro líquido, de US$ 905 milhões no 1º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/04/2024 - 10:04 Para compartilhar:

A ABB teve lucro líquido de US$ 905 milhões no primeiro trimestre de 2024, 13% menor do que o ganho de igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 18. Na mesma comparação, o Ebita operacional da multinacional suíça avançou 11%, a US$ 1,42 bilhão.

Ambos os resultados superaram as expectativas de analistas, de acordo com projeções fornecidas pela própria empresa.

A ABB também elevou sua projeção para a margem do Ebita operacional em 2024, para cerca de 18%.

Anteriormente, sua expectativa era de uma margem ligeiramente maior do que a do ano passado, de 16,9%.

*Com informações da Dow Jones Newswires