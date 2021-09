ABB lança carregador mais rápido do mundo para carros elétricos

Por John Revill

ZURIQUE (Reuters) – A ABB lançou nesta quinta-feira o que chama de carregador de veículos elétricos mais rápido mundo, buscando aproveitar a forte demanda por veículos produzidos por empresas como Tesla.

A empresa lançou o carregador Terra 360, antes de uma oferta de ações de sua unidade de carregadores de veículos elétricos, que pode ser avaliada em cerca de 3 bilhões de dólares.

O dispositivo pode carregar baterias de até quatro veículos de uma vez e é capaz de carregar totalmente qualquer carro elétrico em 15 minutos, afirmou a ABB, o que torna o aparelho atraente para consumidores preocupados com tempos de carga que podem durar várias horas.

Globalmente, o número de carros elétricos registrados em operação aumentou 41% em 2020, para 3 milhões, segundo dados da Agência Internacional de Energia.

A tendência é de crescimento tem acelerado em 2021, com as vendas de veículos elétricos disparando 140% nos três primeiros meses do ano, afirmou a agência.

O Terra 360, que segundo a ABB pode dar carga suficiente para 100 quilômetros em menos de três minutos, estará disponível na Europa até o fim do ano. Regiões de Estados Unidos, América Latina e Ásia-Pacífico receberão o equipamento a partir de 2022.

A ABB não informou a faixa de preço do produto, voltado para clientes comerciais, como postos de combustível e lojas.

(Por John Revill)

((Tradução Redação São Paulo, 55 11 56447753))

