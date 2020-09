Abate de suínos sobe 6,2% no 2º trimestre ante 2º tri de 2019, diz IBGE

Rio, 10 – O País registrou o abate de 12,1 milhões de cabeças de suínos no segundo trimestre, alta de 6,2% ante igual período de 2019. Em relação ao primeiro trimestre de 2020, houve alta de 1,8%. Os dados são da divulgação definitiva das Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha, divulgadas nesta quinta-feira, 10, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com exportação recorde no segundo trimestre, o abate de suínos registrou o melhor junho da série histórica.

“As exportações de carne suína, também recordes para um segundo trimestre, contribuíram para este setor da economia em meio ao panorama de incertezas ocasionado pela pandemia do covid-19”, diz a nota divulgada pelo IBGE.

O abate de 708,61 mil cabeças de suínos a mais no segundo trimestre, em relação ao mesmo período do ano anterior, foi impulsionado por aumentos em 11 dos 25 Estados participantes da pesquisa.

Santa Catarina continuou liderando o abate de suínos, com 28,4% da participação nacional, seguido por Paraná (20,8%) e Rio Grande do Sul (16,6%).

