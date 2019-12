Abate de suínos sobe 0,9% no 3º tri ante 3º tri de 2018, revela IBGE

Rio, 12 – O Brasil registrou um abate de 11,7 milhões de cabeças de suínos no terceiro trimestre deste ano, uma alta de 2,7% em relação ao segundo trimestre, segundo os resultados das Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha, divulgada nesta quinta-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na comparação com o terceiro trimestre de 2018, houve crescimento de 0,9%, o equivalente a 109,75 mil cabeças a mais, impulsionado por aumentos em 18 das 25 Unidades da Federação participantes da pesquisa.

Os principais aumentos ocorreram em Santa Catarina (+58,25 mil cabeças), Minas Gerais (+47,01 mil cabeças), Mato Grosso (+46,76 mil cabeças), São Paulo (+34,32 mil cabeças) e Mato Grosso do Sul (+16,13 mil cabeças). Houve redução no Paraná (-78,47 mil cabeças), Goiás (-17,21 mil cabeças) e Rio Grande do Sul (-7,62 mil cabeças).

Santa Catarina manteve a liderança no abate de suínos, com 27,2% da produção nacional, seguido por Paraná (20,0%) e Rio Grande do Sul (18,0%).

A produção totalizou 1,053 milhão de toneladas de carcaças no terceiro trimestre de 2019, um avanço de 3,5% em relação ao trimestre imediatamente anterior. Em relação ao terceiro trimestre de 2018, houve elevação de 1,2%.