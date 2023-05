Abate de suínos cresce 3,5% no 1º tri ante 1º tri de 2022, mostra prévia do IBGE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/05/2023 - 14:31 Compartilhe

Rio, 11 – O País registrou abate de 14,14 milhões de cabeças de suínos no primeiro trimestre de 2023, um aumento de 3,5% em relação ao mesmo período de 2022, segundo os resultados preliminares das Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na comparação com o quarto trimestre de 2022, houve elevação de 1,8%.

O peso acumulado das carcaças foi de 1,29 milhão de toneladas no primeiro trimestre de 2023, alta de 3,5% em relação ao primeiro trimestre de 2022. O resultado significou um aumento de 1,3% ante o quarto trimestre de 2022.

Frango

O País registrou abate de 1,60 bilhão de frangos no primeiro trimestre de 2023, um aumento de 4,8% em relação ao mesmo período de 2022, conforme o IBGE.

Na comparação com o quarto trimestre de 2022, houve elevação de 2,2%.

O peso acumulado das carcaças foi de 3,43 bilhões de toneladas no primeiro trimestre de 2023, alta de 6,4% em relação ao primeiro trimestre de 2022. O resultado significou um aumento de 3,1% ante o quarto trimestre de 2022.

Leite

A aquisição de leite cru feita pelos estabelecimentos que atuam sob algum tipo de inspeção sanitária no País foi de 5,85 bilhões de litros no primeiro trimestre de 2023, mostram os resultados preliminares das Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha, do IBGE.

O valor significou uma redução de 1,5% em comparação ao volume registrado no primeiro trimestre de 2022. Na comparação com o quarto trimestre de 2022, houve queda de 7,0%.

Couro

A aquisição de couro cru totalizou 7,59 milhões de peças inteiras no primeiro trimestre de 2023, de acordo com o IBGE.

O valor significou uma elevação de 6,4% em comparação ao volume registrado no primeiro trimestre de 2022. Na comparação com o quarto trimestre de 2022, houve queda de 0,4%.

A produção de ovos de galinha totalizou 1,02 bilhão de dúzias no primeiro trimestre de 2023, segundo o IBGE.

O valor significou uma elevação de 2,8% em comparação ao volume registrado no primeiro trimestre de 2022. Na comparação com o quarto trimestre de 2022, houve queda de 1,9%.

