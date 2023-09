Abate de frangos sobe 4,7% no 2º tri de 2023 ante o 2º tri de 2022, mostra IBGE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/09/2023 - 16:40 Compartilhe

Rio, 6 – O País registrou abate de 1,56 bilhão de frangos no segundo trimestre de 2023, um aumento de 4,7% em relação ao mesmo período de 2022, segundo os resultados das Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na comparação com o primeiro trimestre de 2023, houve redução de 3,2%.

“Este resultado proporcionou o melhor segundo trimestre na série histórica da pesquisa, iniciada em 1997, com os maiores registros já computados em meses de maio e junho”, apontou o IBGE.

O abate de 70,03 milhões de cabeças de frangos a mais no segundo trimestre de 2023 ante igual período do ano anterior foi puxado por aumentos em 17 das 25 Unidades da Federação que participaram da pesquisa.

Os principais avanços ocorreram no Paraná (+29,01 milhões de cabeças), Goiás (+15,29 milhões de cabeças), São Paulo (+11,71 milhões de cabeças), Santa Catarina (+6,29 milhões de cabeças), Rio Grande do Sul (+3,88 milhões de cabeças), Minas Gerais (+3,72 milhões de cabeças) e Mato Grosso (+2,15 milhões de cabeças). As principais reduções foram registradas em Mato Grosso do Sul (-2,01 milhões de cabeças) e Bahia (-1,47 milhões de cabeças).

O Paraná lidera o abate de frangos, com 34,2% da participação nacional, seguido por Santa Catarina (13,0%) e Rio Grande do Sul (12,9%).

