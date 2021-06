Abate de frangos sobe 3,3% no 1º trimestre ante o 1º trimestre de 2020, diz IBGE

Rio, 8 – Os produtores brasileiros abateram 1,57 bilhão de frangos no primeiro trimestre de 2021, o maior volume da série histórica iniciada em 1997, o equivalente a um aumento de 3,3% em relação ao primeiro trimestre de 2020, segundo os resultados das Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha, divulgada nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na comparação com o quarto trimestre de 2020, houve alta de 0,7%.

Foram abatidas 50,34 milhões de cabeças de frangos a mais no primeiro trimestre de 2021 em relação a igual período do ano anterior, com aumentos em 19 das 25 Unidades da Federação que participaram da pesquisa.

Os avanços mais relevantes ocorreram em Goiás (+16,48 milhões de cabeças), Paraná (+12,06 milhões), São Paulo (+6,56 milhões), Rio Grande do Sul (+6,45 milhões), Mato Grosso do Sul (+3,80 milhões), Minas Gerais (+2,61 milhões), Pernambuco (+1,82 milhão) e Bahia (+1,38 milhão).

Houve perdas significativas em Santa Catarina (-2,54 milhões), Mato Grosso (-1,16 milhão) e Pará (-928,63 mil).

O Paraná manteve a liderança no abate de frangos, com 33,1% da participação nacional, seguido por Rio Grande Sul (13,9%) e Santa Catarina (13,3%).

