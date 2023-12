Abate de frangos sobe 3,2% no 3º tri de 2023 ante o 3º tri de 2022, diz IBGE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/12/2023 - 15:16 Para compartilhar:

Rio, 7 – Os produtores brasileiros abateram 1,58 bilhão de frangos sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária no terceiro trimestre de 2023, uma alta de 3,2% em relação ao terceiro trimestre de 2022, segundo os resultados das Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em relação ao segundo trimestre de 2023, houve aumento de 1,4%.

O montante resultou numa produção de 3,32 milhões de toneladas de carcaças de frangos no terceiro trimestre de 2023, alta de 3,6% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Na comparação com o segundo trimestre de 2023, houve recuo de 1,4%.

Suínos

Os produtores brasileiros abateram um recorde de 14,62 milhões de cabeças de suínos sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária no terceiro trimestre de 2023, uma alta de 0,5% em relação ao terceiro trimestre de 2022, segundo os resultados das Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha, divulgados hoje pelo IBGE.

Em relação ao segundo trimestre de 2023, houve aumento de 2,9%.

O montante resultou numa produção de 1,37 milhão de toneladas de carcaças suínas no terceiro trimestre de 2023, alta de 2,5% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Na comparação com o segundo trimestre de 2023, houve avanço de 3,2%.

Leite

A aquisição de leite cru feita pelos estabelecimentos que atuam sob algum tipo de inspeção sanitária (federal, estadual ou municipal) no País somou 6,23 bilhões de litros no terceiro trimestre de 2023, segundo os resultados das Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha, do IBGE.

O resultado representa uma alta de 1,3% em relação ao terceiro trimestre de 2022. Na comparação com o segundo trimestre de 2023, houve aumento de 8,6%.

O IBGE divulgou, ainda, o preço do leite cru pago ao produtor no escopo da Pesquisa Trimestral do Leite. O preço médio por litro, em nível nacional, passou de R$ 2,71 no segundo trimestre de 2023 para R$ 2,32 no terceiro trimestre deste ano.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias