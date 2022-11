Abate de frangos sobe 0,9% no 3º trimestre ante 3º trimestre de 2021, diz IBGE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/11/2022 - 13:18 Compartilhe

Rio, 11 – O País registrou um abate de 1,55 bilhão de cabeças de frango no terceiro trimestre de 2022, uma alta de 0,9% em relação ao terceiro trimestre de 2021. Em relação ao segundo trimestre de 2022, houve aumento de 3,1%, segundo os resultados preliminares das Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O peso acumulado das carcaças de frango foi de 3,73 milhões de toneladas no terceiro trimestre de 2022, uma elevação de 2,2% em relação ao terceiro trimestre de 2021. O aumento também foi de 2,2% quando comparado ao resultado do segundo trimestre de 2022.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias