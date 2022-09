Abate de frangos cai 1,4% no 2º trimestre ante o 2º trimestre de 2021, diz IBGE

admin3 06/09/2022 - 11:08 Compartilhe

Rio, 6 – O País registrou abate de 1,50 bilhão de cabeças de frango no segundo trimestre de 2022, queda de 1,4% em relação ao segundo trimestre de 2021, segundo os dados das Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha, divulgados nesta terça-feira, 6, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na comparação com o primeiro trimestre de 2022, houve queda de 2,7%.







O abate de 21,02 milhões de cabeças de frangos a menos no segundo trimestre de 2022 em relação a igual período do ano anterior foi decorrente de quedas em 17 das 25 unidades da federação que participaram da pesquisa.

As principais perdas ocorreram Santa Catarina (-5,69 milhões de cabeças), Mato Grosso (-4,28 milhões de cabeças), Rio Grande do Sul (-3,97 milhões de cabeças), Goiás (-3,26 milhões de cabeças), São Paulo (-2,34 milhões de cabeças), Minas Gerais (-1,36 milhões de cabeças), Mato Grosso do Sul (-891,02 mil cabeças) e Bahia (-890,29 mil cabeças). Na direção oposta, houve aumento relevante no Paraná (+6,90 milhões de cabeças).

O Paraná manteve a liderança no abate de frangos, com 34,6% da participação nacional, seguido por Rio Grande do Sul (13,1%) e Santa Catarina (13,0%).