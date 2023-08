Abate de bovinos sobe 11,0% no 2º tri ante o 2º tri de 2022, diz prévia do IBGE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/08/2023 - 15:17 Compartilhe

Rio, 10 – Os produtores brasileiros abateram 8,25 milhões de cabeças de bovinos sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária no segundo trimestre de 2023, uma alta de 11,0% em relação ao segundo trimestre de 2022, segundo os resultados preliminares das Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha, divulgados nesta quinta-feira, 10, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em relação ao primeiro trimestre de 2023, houve aumento de 12,3%.

O montante resultou numa produção de 2,14 milhões de toneladas de carcaças bovinas no segundo trimestre de 2023, alta de 9,5% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Na comparação com o primeiro trimestre de 2023, houve avanço de 12,6%.

