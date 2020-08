Abate de bovinos cai 9,7% no 2º trimestre ante 2º tri de 2019, diz IBGE

Rio, 13 – O País registrou o abate de 7,17 milhões de cabeças de bovinos sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária no segundo trimestre, queda de 9,7% ante igual período de 2019. Em relação ao primeiro trimestre de 2020, a queda foi de 1,2%. Os dados são da divulgação preliminar das Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha, divulgada nesta quinta-feira, 13, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o IBGE, a produção de carcaças bovinas foi 1,85 milhão de toneladas, queda de 6,6% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior e aumento de 0,5% em relação ao primeiro trimestre de 2020.

